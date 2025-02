Legalità e sicurezza ambientale: sinergia con la Guardia costiera

TERMOLI. Nella mattinata odierna, presso la Sala Riunioni della Capitaneria di porto di Termoli, è stato siglato un protocollo d’intesa, finalizzato alla collaborazione per lo sviluppo della legalità e della sicurezza ambientale, tra la Guardia Costiera, il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, la relativa Sezione regionale dell’Albo e la Camera di Commercio del Molise.

Il protocollo d’intesa ha l’obiettivo di rafforzare le azioni a sostegno del contrasto a fenomeni di criminalità, interessando oggi un settore particolarmente delicato come quello delle autorizzazioni al trasporto, all’intermediazione dei rifiuti ed alle bonifiche di siti contaminati.

La tutela dell’ambiente marino e costiero rappresenta da sempre uno degli obiettivi prioritari della Guardia Costiera che vede peraltro, tra le proprie specifiche competenze, ai sensi del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), quella relativa alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni alle norme in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero, nonché in materia di repressione dei traffici illeciti e smaltimenti illegali di rifiuti.

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, l’Albo e la Camera di Commercio mettono a disposizione della Capitaneria di porto di Termoli un dedicato servizio di fruibilità dei dati, che consentirà al personale della Guardia Costiera molisana di interrogare puntualmente l’archivio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di verificare in modo specifico quanto autorizzato dalle Sezioni dell’Albo stesso e consultare, per le imprese iscritte, la regolarità delle Dichiarazioni Mud (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituito con Legge n. 70/1994) presenti in archivio.

L’accordo odierno è stato sottoscritto dal Capo del Compartimento marittimo di Termoli, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, dal Presidente del Comitato Nazionale Albo gestori ambientali, Daniele Gizzi e dal presidente della sezione regionale Molise dell’Albo, nonché presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina.