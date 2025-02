Il Registro Tumori Molise diventa centro regionale

TERMOLI. Fari sempre accesi sul mondo oncologico, perché le neoplasie fanno sempre molta paura, nonostante l’incedere e le conquiste della ricerca scientifica.

Di Registro Tumori nel Molise si parla già dal 2010, ma per molti resta un mistero, nonostante passi in avanti compiuti e attività decollate da tempo.

Il Registro Tumori Molise (Rtm) è stato formalmente istituito con la L.R. n. 14 del 06/10/2017 ed il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Molise, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 20/07/2020.

L’Asrem, titolare del trattamento dati, ha individuato il dottor Franco Calista quale referente scientifico del Registro Tumori Molise (Rtm).

Il Registro Tumori Molise (RTM) diviene Centro di Riferimento regionale e lo stesso dottor Calista referente organizzativo e scientifico del Centro di riferimento regionale.

Il Registro Tumori Molise, istituito con Legge Regionale n. 14 del 20/07/2017, è identificato quale Registro di Rilevanza regionale e Centro di Riferimento regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 01/08/2023. Il Dott. Franco Calista, già referente del Registro Tumori Molise (RTM) è individuato quale referente organizzativo e scientifico del Centro di Riferimento regionale.

Definizione del Registro Tumori Molise (RTM) quale Centro di riferimento regionale (art. 4 del Decreto del Ministero della Salute del 01/08/2023). In merito è stato emesso il nuovo decreto della struttura commissariale.

Caratteristiche e modalità organizzative

Il Registro Tumori Molise (RTM) è la struttura della Regione Molise che, in maniera continuativa e sistematica, raccoglie, organizza ed elabora dati personali anagrafici e sanitari relativi ai casi diagnosticati di neoplasia a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

La struttura organizzativa del Registro prevede:

− Responsabile Organizzativo;

− Responsabile Scientifico;

− collaboratori tecnici informatici, collaboratori tecnici statistici, tecnici di registrazione, dataentry;

− segreteria.

Il RTM collabora con l’International Agency for Research on Cancer (IARC) che si occupa alla epidemiologia dei tumori nel mondo.

Ai sensi del DPCM del 03/03/2017, lo scopo dei Registri è garantire un sistema attivo di raccolta sistematica

di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di malattia tumorale, dei suoi trattamenti ed esiti.

Il RTM tratta i dati personali relativi ai casi diagnosticati di neoplasia al fine di:

− produrre misure dell’incidenza, mortalità, sopravvenienza e prevalenza dei tumori;

− descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;

− svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali ed internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;

− produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione

dell’assistenza sanitaria, inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all’ambiente di vita e di lavoro, nonché dell’efficacia dei programmi di screening;

− monitorare e valutare i dati relativi all’appropriatezza e qualità del servizio diagnostico-terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti dal cancro.

Responsabili organizzativi, scientifici e del trattamento dei dati

