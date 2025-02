Mammografo mobile resta fino a metà febbraio: già 809 gli esami effettuati in via del Molinello

TERMOLI. Altre due settimane per sottoporsi alla mammografia, presso la postazione mobile in camper in via del Molinello, nell’ambito della sede del distretto Asrem.

Una opportunità che dal 13 al 31 gennaio (ieri) è stata colta da 809 donne e che ora viene estesa per altre due settimane, fino a venerdì 14 febbraio.

Nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) e la Regione Molise promuovono il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella, che riguarda le donne residenti in Molise tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi.

Possono effettuare l’esame le signore residenti in Molise, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, anche se è passato un periodo inferiore ai due anni dall’ultimo esame.

La refertazione è veloce e prevede l’immediata attivazione del protocollo, nel caso si rilevi la necessità di approfondire gli accertamenti. In questo modo si interviene subito, aumentando le possibilità di cure efficaci, meno aggressive per la donna e con una maggiore possibilità di guarigione.