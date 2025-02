«Massimo sostegno nella lotta alla criminalità»

TERMOLI. Reazioni politiche anche dal centrodestra sull’indagine antimafia della Dda di Campobasso, che riguarda aziende e persone del basso Molise, per buona parte.

“L’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso che ha coinvolto 47 persone accusate a vario titolo di reati che vanno dall’associazione mafiosa al traffico di rifiuti, smantellando l’ennesimo castello malavitoso, rappresenta la vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata. 47 persone indagate, tra imprenditori e funzionari, tra Puglia e Molise, dimostra quanto la lotta alle mafie deve restare una priorità. L’infiltrazione malavitosa che si è insinuata nella società di una regione piccola e lontana dalle dinamiche di una forte economia, ci fa comprendere quanto sia pericoloso il sistema criminale, un sistema piramidale e ben organizzato, tanto da danneggiare il tessuto economico, indebolendo quello sociale.

Il traffico illecito di rifiuti, gli appalti pilotati sono minacce perpatrate alla legalità. Per questo non bisogna abbassare la guardia non solo per contrastare fenomeni di corruzione, ma anche per prevenire ogni forma di criminalità. Da parte nostra c’è il massimo sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura, impegnati quotidianamente nelle azioni di contrasto ai fenomeni di corruzione. É necessario potenziare gli strumenti di prevenzione e controllo, garantendo che lo Stato sia sempre un passo avanti”.

Lo riferisce l’on. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.