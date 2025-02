«Monsignor Palumbo sarà un punto di riferimento prezioso per la diocesi»

MONTENERO DI BISACCIA. Sabato 22 febbraio, giorno dell’insediamento di monsignor Claudio Palumbo, Montenero di Bisaccia è stata la sua prima tappa ufficiale prima di proseguire per Termoli. Poco prima della cerimonia ufficiale, il nuovo vescovo ha fatto visita alla chiesa Mater Misericordiae, dove è stato accolto dalla sindaca Simona Contucci e dai fedeli locali.

Nel suo messaggio, la sindaca ha inoltre rivolto un ringraziamento a monsignor Gianfranco De Luca, vescovo uscente, per il lavoro svolto nei diciotto anni di servizio alla diocesi di Termoli-Larino. L'evento di Montenero di Bisaccia ha rappresentato un ulteriore momento di accoglienza e di condivisione, testimoniando il forte legame tra la Chiesa e le comunità locali.

«Onorati della sua presenza nella nostra chiesa Mater Misericordiae, poco prima dell’insediamento canonico, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Montenero di Bisaccia desidero porgere i più sinceri auguri di buon lavoro e di un sereno inizio del proprio ministero pastorale a sua eccellenza monsignor Claudio Palumbo, nuovo Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino. Siamo certi che la sua figura saprà accompagnare con saggezza e dedizione il cammino di tutti noi, rafforzando il senso di comunità e consolidando i valori di solidarietà e speranza. Con stima e fiducia, auguriamo quindi a monsignor Palumbo un percorso ricco di frutti spirituali e umani, nella consapevolezza che la sua presenza sarà un punto di riferimento prezioso per la nostra Diocesi. Un ringraziamento particolare a sua eccellenza Gianfranco De Luca per l’abnegazione, il lavoro e la disponibilità profusi in questi diciotto anni di servizio come Ordinario della Diocesi da cui si è congedato». Ha dichiarato la sindaca Contucci.