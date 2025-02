Nel Giorno del Ricordo, Roberti: «Leggere la storia non deve assolutamente alimentare divisioni»

TERMOLI. Oggi, 10 febbraio 2025, si celebra la Giornata del Ricordo, istituita per onorare la memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Per il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, «Una delle pagine più drammatiche della nostra storia che merita approfondimento e riflessione.

Uno spaccato di storia contraddistinto da violenze ai danni di migliaia di italiani in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia dal Secondo Dopoguerra.

Intere comunità costrette a lasciare le proprie terre e le proprie radici furono segnate per sempre e, negli ultimi anni, la riscoperta di questo frangente di storia del Novecento serve anche per restituire la dignità alle vittime delle foibe.

La lettura della storia è indispensabile per una società basata sulla verità e sul rispetto tra i popoli. Ricordare è fondamentale per disegnare un futuro migliore, senza commettere gli stessi errori.

Leggere la storia non deve assolutamente alimentare divisioni, bensì permettere un percorso di maggiore consapevolezza.

Nell’attuale contesto internazionale, ricordare la storia significa anche lavorare per evitare nuovi conflitti e divisioni tra i popoli.

Oggi saranno diversi gli eventi per ricordare le vittime delle Foibe. Il messaggio da rivolgere ai nostri giovani è quello che soltanto con la reciproca collaborazione, la pace e il rispetto si può ambire a un futuro sereno senza il rischio di pericolose nubi all’orizzonte».