«Nessuno tocchi il Tribunale di Larino»

CAMPOBASSO. “A parole sono tutti bravi a difendere le aree interne, ma nei fatti tali territori per sopravvivere hanno bisogno di conservare i loro presidi istituzionali e non possono subire sempre tagli indiscriminati in base a logiche meramente ragionieristiche. Il Tribunale di Larino svolge un ruolo fondamentale e insostituibile per l’intera zona: la sua cancellazione non risolverebbe di certo i complessi problemi della giustizia italiana, ma di sicuro condannerebbe a morte tutto il Basso Molise”.

Commenta così Vincenzo Notarangelo, segretario di Sinistra Italiana per il Molise, le recenti dichiarazioni del Procuratore Nicola Gratteri sulla necessità di rivedere la geografia giudiziaria, cancellando i tribunali minori (citando esplicitamente l’esempio a suo dire negativo di Lanciano, Vasto e Larino).

“La tutela dell’autonomia regionale, della democrazia, della legalità e della sovranità popolare non possono essere accantonate a causa di valutazioni affrettate e superficiali che non tengono per nulla conto delle peculiarità (sociali, economiche ed infrastrutturali) di determinati contesti e della assoluta necessità di mantenere vive le comunità, anche e soprattutto attraverso la presenza forte dello Stato. A maggior ragione in una zona – e Gratteri dovrebbe saperlo – ad altissimo rischio di infiltrazioni malavitose, dove la Procura della Repubblica di Larino rappresenta appunto un importante argine a fenomeni che potrebbero aggravarsi se dovessero venire meno le istituzioni sul territorio”.

“Basterebbe citare poi – spiega il segretario di Sinistra Italiana – il recente precedente del Tribunale di Lucera e i danni incalcolabili provocati dalla soppressione di quel tribunale. A Gratteri sfugge forse il fatto che la politica delle chiusure, già attuata in passato, non ha prodotto alcun risultato positivo, bisognerebbe al contrario spingere per sopperire alla generale e preoccupante carenza di risorse economiche e di personale”.

“Per ora si tratta – conclude Notarangelo – di un semplice scambio di idee all’interno del dibattito pubblico sul grande tema della giustizia, ma è giusto chiarire che Sinistra Italiana Molise si oppone sin da subito e in modo fermo e convinto a ipotesi di questo genere”.