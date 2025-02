Nicola D’Alterio riconfermato direttore generale dell’istituto zooprofilattico Abruzzo-Molise

TERMOLI. Il pomeriggio di mercoledì 24 febbraio, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio, sono stati presentati il nuovo Direttore Generale della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti Mauro Palmieri e il riconfermato Direttore generale dell’Izs dell’Abruzzo e del Molise Nicola D’Alterio.

L’incontro con i giornalisti si è svolto a Pescara nel Palazzo della Regione, alla presenza di molti rappresentanti delle Istituzioni e del mondo della ricerca, tra cui l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Dopo aver presentato la nomina di Mauro Palmieri, il overnatore Marsilio ha sottolineato che la seconda importante delibera approvata dalla Giunta regionale in data odierna è stata la conferma di Nicola D’Alterio a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise: una conferma ‘facile’ per via della stima traversale di cui gode il dott. D’Alterio. Il Presidente della Regione ha definito l’IZS di Teramo un autentico fiore all’occhiello: “Che negli anni di conduzione da parte dello stesso D’Alterio, insieme all’intero CdA, ha portato l’Istituto Zooprofilattico a fare un salto di qualità enorme facendolo diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della sanità non soltanto animale perché una delle caratteristiche più importanti, proprio sotto il profilo culturale e scientifico dell’attività dell’Istituto di questi anni, è stata la vocazione della ‘salute unica’, il progetto One Health”.

“Non possiamo fare altro, quindi, che ringraziare D’Alterio – ha concluso Marsilio – per la sua disponibilità a continuare a guidare l’Istituto: un fatto che ci inorgoglisce e ci onora perché sappiamo quanto sia stimato a tutti i livelli”.

Il DG Nicola D’Alterio ha esordito ringraziando i massimi rappresentanti delle Istituzioni abruzzesi e molisane per l’attestato di stima e ha tenuto a ringraziare pubblicamente la squadra dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise: “I risultati ottenuti dall’Istituto negli ultimi 5 anni sono dovuti al lavoro di una grande squadra che ho avuto e ho l’onore di guidare. Senza una squadra così importante, senza lo spiccato senso di appartenenza mostrato da tutti i dipendenti, non avremmo raggiunto tutti questi traguardi. Penso alla nuova sede – ha continuato D’Alterio – il cui primo lotto è in fase di ultimazione e il secondo lotto verrà appaltato nel corso del 2025. Penso alla riorganizzazione profonda delle strutture dell’Istituto, anche per quanto riguarda il personale con la stabilizzazione di quasi 100 ricercatori che avevano contratti precari. Penso al prestigio internazionale testimoniato dalla Commissione Europea che ci ha assegnato il Laboratorio di Riferimento UE per la Rift Valley Fever e dalla FAO che ci ha nominato Centro di Referenza per One Health, facendoci diventare il primo Centro al mondo sulla salute unica. Infine penso al fatto che quotidianamente riceviamo richieste di collaborazione dalle Università e dai Laboratori più prestigiosi di tutto il mondo”.

Il DG dell’Istituto ha concluso il breve intervento con una battuta: “Meno male che è arrivata oggi la nomina, Presidente, perché domani riceviamo una delegazione dell’Algeria guidata dal Direttore dell’Istituto Pasteur di Algeri, una istituzione davvero prestigiosa… ma lavoriamo anche con il Pasteur di Parigi, con l’Università di Sydney e ovviamente con le Università abruzzesi. Lavoriamo anche con gli Ospedali del territorio e di recente ci è arrivata una richiesta di collaborazione dal Gemelli di Roma. Meno di due mesi fa abbiamo ospitato i rappresentati dei più importanti Laboratori UK, tra cui l’autorevole Royal Veterinary College, che ci hanno chiesto di avviare collaborazioni scientifiche”.