Nonno Giuseppe esce dal San Timoteo dopo 104 giorni: “Grazie a tutti!”

TERMOLI-LARINO. Tre mesi e mezzo di ricovero all’ospedale San Timoteo e ora finalmente torna a casa. Giuseppe Petrarca dimesso dopo 104 giorni di ricovero dall’ospedale San Timoteo. Nonno Giuseppe, così lo hanno ribattezzato in reparto, vuole ringraziare in primis il reparto di rianimazione, per essersi preso cura di lui in quei primi 24 giorni e per essere intervenuti nel momento giusto.

Ma il ringraziamento va anche al reparto di Chirurgia, che dopo l’intervento d’urgenza, si è occupato di lui in tutto. «Non mi hanno fatto sentire solo neppure un secondo, sono stati molto gentili e premurosi, mi hanno accudito proprio come un loro nonno!

Voglio dire Grazie ma con la G maiuscola, al primario con tutta la sua equipe di chirurghi, molto professionali e pronti, alla caposala, alle infermiere e alle Oss. Mi hanno fatto rinascere per la seconda volta, sono vivo grazie a loro e gliene sarò sempre riconoscente! Si è creato un affetto bellissimo, erano sempre in stanza a chiedermi se avessi bisogno di qualcosa, se passavano per il corridoio era ormai abitudine salutarmi tutti, dai medici agli infermieri, sono persone con un grande cuore e una grande bontà d’animo!»