Nuovi cestini stradali a Montenero, «Usateli bene»

MONTENERO DI BISACCIA. Arrivano i nuovi cestini stradali a Montenero di Bisaccia.

«È iniziato ieri il posizionamento dei nuovi cestini per la raccolta differenziata nel centro abitato e sul lungomare della Marina, dotati anche di apposito contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette, contribuendo ulteriormente alla pulizia urbana. L’iniziativa è stata realizzata grazie ad un finanziamento di quasi un milione di euro ottenuto attraverso un bando Pnrr». A darne notizia è l’assessore all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello.

«Questo intervento rientra in un misura più ampia per il miglioramento della gestione della raccolta differenziata e per la riduzione dell’impatto ambientale nel nostro Comune, già virtuoso con una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70% (74,49%).

Il progetto ci ha permesso di: sostituire i cestini ormai deteriorati, nonché ottimizzare la raccolta in un’ottica di maggiore pulizia e decoro urbano, integrando elementi funzionali come i cestini per la differenziazione dei rifiuti in soluzioni estetiche, creando spazi pubblici più ordinati, sostenibili e piacevoli da vivere.

Nelle prossime settimane continueranno le installazioni di cassonetti intelligenti ed altre attrezzature e inizieranno i lavori di ammodernamento dell’Eco-punto in Contrada Cannivieri».