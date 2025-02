Pagamenti pensioni e “Guida sicura”: gli appuntamenti di Poste

TERMOLI. Poste Italiane comunica che a partire da sabato 1° marzo, le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento in tutti i 166 uffici postali molisani. I pensionati che hanno scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution potranno ritirare la pensione anche dai 98 ATM Postamat della regione, senza doversi recare allo sportello. In aggiunta, i possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti avranno a disposizione una polizza assicurativa gratuita che offre un risarcimento fino a 700 euro per i furti di contante avvenuti nelle due ore successive al prelievo.

Poste Italiane consiglia di evitare le ore di punta e di recarsi a ritirare la pensione durante la tarda mattinata o il pomeriggio, preferendo i giorni successivi al primo. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.

Inoltre, presso la Filiale provinciale di Campobasso, in via Pietrunto, si è recentemente svolto il corso “Guida sicura“, con la partecipazione di 19 dipendenti di Poste Italiane, in particolare quelli che utilizzano veicoli aziendali. Il seminario, tenuto dai rappresentanti della Polizia Stradale di Campobasso, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sui rischi stradali e sulle modalità per affrontarli. Durante l’incontro sono stati trattati temi come le distrazioni più comuni alla guida, i dispositivi di protezione individuale e le regole fondamentali da seguire, come il rispetto dei limiti di velocità.

Il corso si inserisce nell’ambito di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, finalizzato a promuovere una cultura della prevenzione degli incidenti stradali e a migliorare la sicurezza dei lavoratori.