Parcheggi e camper, basta alla sosta abusiva: Arriva l’ordinanza del Comune

TERMOLI. Ci risiamo, il lupo perde il pelo ma non il vizio. 4 camper al prezzo di 1 nell’area di parcheggio di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Ecco il problema: questa prassi deve finire.

Quest’area, pensata per un altro tipo di utilizzo, non è assolutamente destinata alla sosta prolungata dei camper, eppure ogni tanto qualcuno pensa di sistemarsi senza tener conto delle regole. La situazione rischia di peggiorare e trasformarsi in un’abitudine che va fermata sul nascere.

Bisogna mettere ordine. La zona non è stata pensata per diventare un parcheggio permanente per camper, e non possiamo continuare a vedere questa occupazione illegittima. Se si lascia che chiunque parcheggi dove gli pare, il degrado arriva in un attimo.

L’amministrazione comunale è al lavoro, da questa mattina, per mettere in campo un’ordinanza che vieti la sosta dei camper in quest’area, per evitare che diventi un luogo di sosta abusiva. È fondamentale che le regole vengano rispettate, e che siano adottati provvedimenti per tutelare gli spazi pubblici. La città ha bisogno di spazi adeguati e regolamentati.