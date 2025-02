Per 13 anni ‘sentinella’ alla guida di Assoconsum, il commiato di Corrado Ientilucci

TERMOLI. Lo possiamo incontrare a Termoli, in via Saverio Cannarsa, dove è un punto di riferimento della cooperativa sociale Assel, ma per 13 anni lo è stato anche del mondo dei consumatori, alla presidenza di Assoconsum Molise. Ora, dopo questa lunga e importante esperienza, ha deciso di passare il testimone.

«Cari soci e amici,



dopo 13 anni di intensa e gratificante esperienza alla guida dell’Associazione Assoconsum Molise, è giunto il momento per me di lasciare questo importante incarico. È stato un viaggio straordinario, ricco di sfide e soddisfazioni, e desidero condividere con voi un bilancio di questi anni.



Durante il nostro operato, ci siamo impegnati non solo nelle tematiche consumeristiche, ma abbiamo anche affrontato questioni fondamentali per la nostra comunità. Abbiamo lavorato instancabilmente su problematiche legate alla sanità, come le liste di attesa e il Punto nascita di Termoli, cercando di garantire a tutti i cittadini un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari.



Inoltre, ci siamo occupati delle difficoltà legate al trasporto e al lavoro, cercando di dare voce a chi spesso si sente trascurato. Ogni passo che abbiamo fatto è stato guidato dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e di promuovere un ambiente più giusto e solidale.



Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso. Senza il vostro supporto, la nostra missione non sarebbe stata possibile. Ogni incontro, ogni discussione e ogni collaborazione hanno arricchito la mia esperienza e hanno contribuito a costruire un’associazione forte e attiva.



Spero che il lavoro svolto possa continuare a portare frutti e che Assoconsum Molise continui a essere un punto di riferimento per tutti noi.



Con affetto e gratitudine».