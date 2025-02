Pescando nei ricordi, l’omaggio a Fausto Carlone

LARINO-CASACALENDA. Se n’è andato troppo presto, a soli 63 anni. Ma i suoi amici non lo dimenticheranno mai. Parliamo di Fausto Carlone, body builder molisano originario di Larino, poi residente a Casacalenda da molti anni.

Nella sua lunghissima e proficua carriera agonistica, ha vinto i campionati regionali, i Campionati del Centro-Italia, i Campionati Italiani, gli European Championships IBFA, in un excursus che lo ha incoronato Vicecampione del Mondo nel 2001 (World Championships IBFA cat. Tall).

Fu la competizione dopo la quale Carlone si è ritirato dall’attività agonistica continuando sempre a mantenere un amore viscerale per i manubri e i bilancieri, per il body building, sport della sua vita.

A quasi sei mesi dalla sua prematura scomparsa, il mondo della pesca e gli amici più cari si uniscono per ricordare Fausto Carlone, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Il 16 marzo, presso gli Alifana Lakes di Bojano, si terrà il 1° Memorial Fausto Carlone, una gara di pesca alla trota che vuole essere molto più di una semplice competizione: un tributo a una persona speciale, un momento di condivisione e passione.

Un ritorno alla pesca con amore

Fausto Carlone, originario di Larino ma residente a Casacalenda, era noto per il suo passato da bodybuilder, dove aveva raggiunto traguardi straordinari come il titolo di vicecampione del mondo. Ma negli ultimi anni aveva riscoperto una passione che lo accompagnava sin da ragazzo: la pesca. Questo sport era diventato per lui un’occasione di serenità, un ritorno alle radici e un modo per condividere momenti unici con gli amici.

Il programma dell’evento

Il Memorial prenderà il via alle 7 con il ritrovo presso gli Alifana Lakes di Bojano. Alle 7:30 scatterà la competizione, con i partecipanti impegnati nella pesca alla trota fino alle 12. Seguiranno la premiazione e, per chiudere in bellezza, un pranzo offerto dagli organizzatori con salsiccia alla brace e birra/vino, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Regolamento e iscrizioni

Pprenotazione obbligatoria entro il 1° marzo. Ogni concorrente potrà avere una sola canna in acqua, con pesca consentita a spinning o con canna lunga. Il limite massimo di pescato sarà di 5 kg di trote per partecipante, con l’opportunità di catturare esemplari di grande taglia. In palio, oltre al ricordo di una giornata indimenticabile, ci saranno ricchi premi.

Un appuntamento da non perdere

Questo Memorial non sarà solo una competizione sportiva, ma un’occasione per rendere omaggio a Fausto nel modo che lui avrebbe amato di più: vivendo una giornata tra amici, immersi nella natura e nella passione per la pesca. Un evento che celebra la sua memoria e il suo amore per la vita, lasciando un segno che continuerà a vivere nel cuore di chi parteciperà.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Danilo (347.3860516) e Luca (348.0038471).