Postazioni del 118: «Serve una risposta immediata»

BONEFRO. Sulla vicenda delle postazioni del 118 demedicalizzato ci sarà un ulteriore impegno da parte degli amministratori del territorio.

A intervenire è stato il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano.

«Stiamo vivendo con grande preoccupazione la situazione sanitaria nel nostro territorio, con riferimento, in particolare, alla carenza di medici e alla difficoltà di garantire un servizio di emergenza adeguato. La situazione del 118, con un numero insufficiente di medici a disposizione e le enormi difficoltà logistiche legate alla copertura del territorio, richiede una risposta tempestiva ed efficace da parte delle istituzioni.

Da parte mia, come sindaco, mi impegnerò a portare avanti tutte le azioni necessarie, in sinergia con le autorità locali e regionali, per sollecitare una risposta adeguata e garantire a tutti i nostri concittadini una risposta sanitaria tempestiva, professionale e senza discriminazioni. Siamo tutti chiamati a sensibilizzare le istituzioni su questa problematica che tocca il cuore della nostra comunità, per tutelare la salute e il benessere di ogni persona che vive sul nostro territorio».