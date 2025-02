TERMOLI. «Preghiamo per il recupero della salute di Papa Francesco. Siete tutti attesi per pregare assieme la Madonna perché aiuti il Papa in questo momento per lui difficile e critico. Se volete condividete invitate amici e conoscenti».

Questo il messaggio rilanciato dal parroco del Santuario di San Timoteo, don Benito Giorgetta, che ha scritto e inviato al Pontefice ricoverato al policlinico Gemelli una preghiera “Ridonacelo” per auspicare la guarigione di Sua Santità, a cui è legato da sentimenti di amicizia, oltreché che di fede.

Per questo, l’invito è alla comunità termolese e diocesana a recarsi stasera dalle 20.30 per il rosario di preghiera, a cui interverrà anche il nuovo vescovo, Claudio Palumbo.