Primo soccorso nei lidi, i balneari sono “sul pezzo”

TERMOLI. Si è svolto nella mattinata di ieri il corso obbligatorio per il rinnovo del brevetto sul primo soccorso (Bls-d) a cui sono tenuti gli assistenti bagnanti. Iniziativa curata dal Sib-Confcommercio e ospitato allo stabilimento balneare “La Lampara”, di cui è titolare il presidente dell’associazione di categoria, Domenico Venditti.

A coadiuvare la sessione formativa è stata la “Compagnia del Mare”, che ha scelto il medico che ha eseguito la lezione teorica e pratica. Il brevetto Bls-d è obbligatorio per i ‘bagnini’, ma vista l’importanza dello strumento salvavita, anche i titolari dei lidi del Sib hanno voluto prendervi parte, poiché potrebbe essere indispensabile praticare le manovre di rianimazione, così come l’uso del defibrillatore.

«Noi siamo pronti a gestire l’emergenza sanitaria, nell’attesa che intervenga il 118 – ha sottolineato Venditti – per questo ieri mattina, la formazione ci ha visto impegnati per 3 ore e mezzo, dalle 9 alle 12.30, con l’utilizzo del manichino, il defibrillatore e il pallone ambu, sia per l’adulto, che bambino e neonato».