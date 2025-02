Professore d’altri tempi: il nostro ricordo di Angelo Volpe

TERMOLI. Educazione, valori, insegnamenti e formazione. Da ex alunno all’istituto commerciale “Boccardi”, il vecchio ragioneria, per 3 anni fummo studenti del professor Angelo Volpe, dl 1990 al 1993, che proprio la ragioneria insegnava.

Si è spento nelle scorse ore a 83 anni e stamani sono stati celebrati i suoi funerali, nella chiesa del Carmelo.

Assieme al collega Giovanni Cannarsa, avemmo la fortuna di annoverarlo tra i nostri docenti.

Non teneva solo all’aspetto didattico, certo, esigeva una adeguata preparazione nella materia che sostanzialmente dava forma alla futura professione di chi l’avrebbe voluta intraprendere, ma parimenti importanza rivestiva l’aspetto dell’educazione e quella sua attenzione particolare indirizzava a non avere comportamenti ‘leggeri’, tant’è che nel corso di oltre 30 anni mai abbiamo derogato a rivolgerci col lei. Anche quando lo incontravamo lungo il Corso, dove amava passeggiare, dopo gli impegni lavorativi o d’estate, coi suoi amici.

Per noi era parte di un trittico, con il compianto Franco Dall’Ava e il professor Mario Norante, che insegnavano tecnica bancaria e diritto-economia. La spina dorsale di una scuola economica.

Apprendere della scomparsa del professor Volpe ci ha intristito, se ne va un’altra pagina di quella fase cruciale di vita che segna lo spartiacque tra adolescenza e ‘prima maturità’.

Ci piace ricordarlo come amava trascorrere le sue spiegazioni o interrogazioni, non alla cattedra, ma in fondo all’aula.

Cordoglio alla moglie Maria e ai figli Manuelo e Mauro, nonché al resto della famiglia.

Ciao professore.

Emanuele Bracone