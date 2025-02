Progetti Pnrr: «Regione in aiuto degli enti locali»

CAMPOBASSO. La Regione Molise, per assicurare l’avanzamento della spesa dei fondi Pnrr, corre in aiuto ai Comuni attraverso una procedura di semplificazione che assicura una corretta rendicontazione. È quanto emerso questa mattina al parlamentino dell’assessorato al Pnrr in cui l’assessore al ramo, Michele Iorio, e il servizio “rendicontazione, controllo e vigilanza” diretto dalla dottoressa Marina Prezioso hanno presentato un prototipo per dare supporto alle amministrazioni locali che sono in difficoltà con gli adempimenti. L’obiettivo è quello di facilitare i soggetti attuatori creando una cartella digitale dove gli stessi soggetti attuatori possono trovare e scaricare tutta la documentazione che serve, oltre ad avere una guida sintetica per fare bene i passaggi obbligatori. Presenti i Responsabili Unici dei Progetti delle amministrazioni coinvolte che hanno potuto porre domande ed avere risposte dalla struttura regionale che ha illustrato la procedura di semplificazione del così detto Mo.Re.Co, ossia appunto la procedura di Monitoraggio, controllo e rendicontazione prevista per la rendicontazione dei progetti Pnrr della Protezione Civile attraverso una complessa documentazione richiesta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, settore in cui la Regione Molise ha il ruolo di amministrazione attuatrice e il Servizio diretto dalla dottoressa Prezioso ha il ruolo di rendicontare nella fase intermedia. Questo perché i dati sulla spesa sono l’indicatore che permettono di valutare lo stato di attuazione del Pnrr in quanto il loro incremento indica un avanzamento delle procedure legate alle opere che si sono o si stanno realizzando. Purtroppo però i dati disponibili su questo fronte sono un po’ scarni. L’assessorato al Pnrr, insieme al servizio “Rendicontazione, controllo e vigilanza” che si occupadellaMisura2 Componente4 relativa alla Protezione Civile, hanno deciso di mettere in campo questa azione di semplificazione grazie anche al supporto degli esperti Pnrr presenti in sala. “I progetti della Protezione Civile hanno un ottimo stato sulla spesa ma perché questa sia correttamente certificata è necessario inserire i dati altrettanto correttamente in un sistema che non è affatto semplice – ha dichiarato l’assessore Iorio – abbiamo iniziato questo supporto con la semplificazione nei progetti di Protezione Civile dove è stato speso tutto e non escludo che questo sistema possa estendersi anche in altri progetti riguardanti altre misure del Pnrr. Sono orgoglioso di vedere una regione efficiente a supporto delle comunità locali”, ha concluso l’assessore regionale.