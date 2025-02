Raccolta del farmaco, in prima linea la Casa dei Diritti

Giornate di Raccolta del Farmaco 2025: un gesto di solidarietà per chi è in difficoltà

TERMOLI. Dal 4 al 10 febbraio 2025 si terrà la 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco (GRF), un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico con l’obiettivo di raccogliere medicinali da banco destinati a persone in difficoltà economica e sociale.

Un impegno per la comunità

L’evento vede la partecipazione attiva de La Casa dei Diritti delle persone, un’associazione che da anni si batte per la tutela delle persone vulnerabili e per la lotta alla violenza di genere. Grazie al coinvolgimento dei suoi volontari, La Casa dei Diritti darà un contributo concreto alla raccolta e alla distribuzione dei farmaci donati.

A rafforzare l’iniziativa vi è anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Termoli, che garantirà il servizio di conservazione e distribuzione dei medicinali raccolti, per far sì che questi possano arrivare gratuitamente alle persone che non hanno possibilità economiche per acquistarli.

Come contribuire

L’appello è rivolto a tutti i cittadini: è possibile partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco donando uno o più farmaci da banco presso le farmacie aderenti. Questo semplice gesto di generosità rappresenta un’importante forma di inclusione sociale e un efficace strumento per contrastare la povertà sanitaria.

Informazioni e contatti

Per maggiori dettagli sulla raccolta e su come partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione: www.lacasadeidiritti.it

In alternativa, è attivo il numero verde 800.661.501 per ricevere informazioni direttamente dagli organizzatori.

Non lasciamo indietro chi ha bisogno: partecipiamo tutti alla Giornata di Raccolta del Farmaco 2025!