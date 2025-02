Sabato 8 marzo taglio del nastro alla nuova scuola di Portocannone

PORTOCANNONE. «E’ giunto il momento di annunciare con tanta soddisfazione, gioia ed emozione, la data di inaugurazione della scuola». Il messaggio è del sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.

«Lo facciamo, ovviamente, dopo aver condiviso ogni passaggio con i rappresentanti di classe e dopo aver parlato con loro questo pomeriggio, anche per la fase finale che ci porterà al grande giorno, perché da parte nostra non è mai mancato, e non mancherà mai, il dialogo con le famiglie della nostra comunità!

Il nostro manifesto di annuncio riporta con atti alla mano, come siamo abituati a fare, tutte le fasi dei finanziamenti e dei lavori per raggiungere l’obiettivo.

Vi invitiamo a leggere attentamente, in attesa del taglio del nastro previsto per sabato 8 marzo, ore 11»