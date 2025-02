Settimana per la Vita: focus sul progetto del Villaggio Laudato Si’

TERMOLI. Settimana per la vita: giovedì 6 Febbraio alle ore 10.30 al Cinema Sant’Antonio vi sarà la Premiazione del concorso “Dai Colore alla Vita!” e quindi saranno protagonisti della giornata i ragazzi per le Scuole e i Corsi di Catechismo della Diocesi che hanno risposto al tema proposto dalle parole del Papa: “Siete la speranza di un mondo diverso. Brillate, ascoltate e non abbiate paura.”

Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, è convocata una conferenza Stampa con la partecipazione del vescovo Gianfranco De Luca e del sindaco di Termoli, Nicola Balice, su “Il Villaggio Laudato Si’. Work in progress: certezze e prospettive”.

Sarà fatto il punto della situazione nella realizzazione del Villaggio inclusivo a Termoli dedicato alle persone con disabilità. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma della Settimana della vita a cura dell’Area Umana Integrale e della Pastorale della salute diocesana.