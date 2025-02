Si riparte! In spiaggia arrivano i volontari salvafratino

TERMOLI. Ripartono le attività di censimento del fratino lungo la costa molisana, con lo scopo di definirne al meglio la popolazione e il suo stato di conservazione.

Come noto, il fratino nidifica anche lungo le spiagge molisane nel periodo caldo, tra marzo e luglio. E’ per questo che Ambiente Basso Molise in collaborazione con tanti volontari che hanno a cuore la conservazione della natura, promuove oltre al censimento azioni di monitoraggio dei nidi.

Negli ultimi giorni si sono tenuti diversi incontri tra i soci di Ambiente Basso Molise e diversi volontari con lo scopo di stabilire gli obiettivi per l’imminente stagione di riproduzione, con l’intento di migliorare le attività di salvaguardia e sensibilizzazione.

Purtroppo il Fratino (Charadrius alexandrinus) è in forte diminuzione in tutta Italia (-50% negli ultimi 10 anni) e anche in Molise, pur essendo in forte crescita, vive una situazione di difficoltà. La specie è inserita nella categoria in pericolo nella lista rossa italiana dell’Unione mondiale per la conservazione della natura, oltre ad essere protetta dalla direttiva uccelli dell’Unione Europa, dove sono elencate le specie a maggior rischio.

Plastica, rifiuti e cani vaganti o di proprietà, non tenuti al guinzaglio, o qualche mentecatto con fuoristrada, moto, quad o bicicletta, fanno il resto mettendo a dura prova spiagge e dune (ove presenti) e tutto ciò che ruota attorno a questo delicato ecosistema.

Inoltre, proprio durante il periodo riproduttivo, coincidente con l’approssimarsi della stagione balneare, le spiagge vengono tirate a “nuovo”, le ruspe entrano in azione per livellare la sabbia ed estirpare le “erbacce”, tutto deve essere perfetto!

Tutto questo ovviamente, ha pesanti ripercussioni sulla specie e, su tutte le altre forme di vita, sia animali che vegetali, presenti negli ambienti dunali e costieri, non ultima, per la nidificazione e la protezione della tartaruga marina Caretta caretta e per la protezione e la tutela del prezioso giglio di mare.

Il Fratino in particolare è una delle specie più a rischio di estinzione in Italia, meno di 500 coppie nidificanti.

E le problematiche elencate sono alla base di questo drammatico declino! Basterebbero poche azioni per consentire a questa specie di invertire il trend negativo.

Tutti ne siamo responsabili, i sindaci e gli amministratori in particolare, hanno grande responsabilità ma anche una eccezionale opportunità, possono decidere di continuare ad ignorare questa specie o contribuire al suo riscatto.

La Regione Molise e la Capitaneria di Porto di Termoli hanno concesso il nullaosta alle attività di censimento del Fratino.

Il Comitato Nazionale Conservazione del Fratino condurrà i volontari di Ambiente Basso Molise in questa nuova avventura.