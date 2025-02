Sistema portuale sostenibile, anche il progetto sullo scalo termolese all’attenzione del viceministro Rixi

TERMOLI. I progetti relativi ai sei porti compresi nella giurisdizione dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, sono stati illustrati oggi al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, on. Edoardo Rixi, a Bari.

Tra i sei scali, anche quello di Termoli. Nella sede della Direzione Marittima,‬ il commissario straordinario #adspmam e Direttore marittimo , Ammiraglio ‭ ‬Vincenzo Leone, ha accolto il viceministro che ha ‭incontrato le massime autorità.‬

‭Successivamente, ‬nel corso di un breve‭ ‬ ‭briefing,‬ ‭il Commissario straordinario e ‬ il Direttore del Dipartimento tecnico dell’Ente, Francesco Di Leverano, hanno illustrato- con l’ausilio di slides- le attività‭ ‬ in ‭ ‬essere, i‭ ‬ cantieri‭ ‬ in ‭ ‬via di‭ ‬ conclusione ‭ ‬e ‭ ‬i progetti‭ ‬ ‭ ‬futuri,‭ ‬nei sei porti del Sistema.‬

‭Nel corso della riunione, l’Ammiraglio ha sottolineato quanto strategica sia stata la vision del presidente Ugo Patroni Griffi. Un’azione amministrativa decisa che ha consentito di avviare opere che stanno rimodellando e ammodernando significativamente i sei scali portuali. ‬

“L’attenzione del Governo alla portualità pugliese, rimarcata oggi dalla visita del viceministro Rixi, rappresenta un ulteriore stimolo per proseguire nello sviluppo sostenibile dell’intero sistema portuale regionale – commenta il Commissario straordinario Leone –con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso virtuoso che si basa principalmente su una proficua sinergia istituzionale che coinvolge attivamente sia l’amministrazione regionale sia le realtà comunali interessate. Il viceministro Rixi – conclude l’Ammiraglio – ha potuto constatare l’imponente lavoro prodotto dalla precedente governance dell’AdSPMAM. Un’azione amministrativa che ha posto solide basi per un efficace rilancio delle potenzialità di sviluppo del Sistema del Mare Adriatico Meridionale, non dimentichi del fatto che il porto fratello, Taranto, costituisce un altro polo di riferimento, senza il quale non si può pensare ad un armonico sviluppo dell’intera capacità marittima di questa regione”.