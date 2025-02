“Spiaggia Abile” approda sul Gr1 in vista della Bit

MONTENERO DI BISACCIA. Il progetto “Spiaggia Abile” approda alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e sarà presentato come un’iniziativa ambiziosa per trasformare il litorale molisano in un modello di accoglienza senza barriere. L’evento, in programma l’11 febbraio, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore. Nell’edizione di venerdì sera del Gr1, spazio all’intervento della sindaca del comune capofila, Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

Il Gr1 evidenzia come in Molise ci sia un susseguirsi di spiagge, sabbiose e acque tranquille per i 35 km di litorale, da Marina di Montenero nel cuore della Costa Verde a Campomarino, attraverso Petacciato e Termoli. «Si punta al turismo inclusivo in cui l’accessibilità è la parola chiave. Grazie al progetto promosso dalla Regione Molise, ogni paese della Costa avrà una spiaggia inclusiva derivata da una progettazione partecipata, in vista della prossima estate stiamo correndo per ottenere tutte le autorizzazioni che servono per far partire i lavori».