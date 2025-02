Spiaggia Abile: il turismo senza barriere in Molise fa breccia alla Bit 2025

MILANO. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano è stato presentato “Spiaggia Abile”, un progetto ambizioso per trasformare il litorale molisano in un modello di accoglienza senza barriere. All’evento in programma questa mattina hanno partecipato rappresentanti istituzionali ed esperti del settore.

Un Molise sempre più inclusivo e accessibile. Il progetto “Spiaggia Abile” è stato presentato alla BIT 2025, l’11 febbraio (Fiera Milano – Rho), con l’obiettivo di trasformare il litorale molisano in un modello di accoglienza senza barriere. L’iniziativa, promossa dalla Regione Molise con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è realizzata in partenariato con l’associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, la collaborazione di Village4All (specialista in ospitalità accessibile) e l’Istituto Euricse (fondazione di ricerca dell’Università di Trento). “Spiaggia Abile”, presentato presso lo spazio espositivo della Regione Molise, prevede la trasformazione delle spiagge di Montenero di Bisaccia, comune capofila del progetto, Campomarino, Petacciato e Termoli, con l’obiettivo di rimuovere le barriere fisiche e culturali che limitano l’accesso al mare alle persone con disabilità.

Un Molise che accoglie: il progetto che cambia il turismo

L’accessibilità diventa protagonista della strategia turistica molisana. “Spiaggia Abile” non è solo un piano infrastrutturale, ma una visione che mette al centro le persone, garantendo servizi e strutture in grado di accogliere tutti, senza esclusioni. Dalle passerelle per l’accesso facilitato agli stabilimenti balneari fino alla formazione degli operatori turistici, ogni dettaglio è stato studiato per creare un’esperienza di viaggio senza ostacoli.

Una presentazione d’eccezione alla BIT di Milano

Alla presentazione del progetto sono intervenuti autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco del Comune capofila di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci; l’assessore alle Politiche Sociali di Petacciato, Cristina Limone; l’Assessore alle Politiche Sociali di Campomarino, Rossella Panarese; per Termoli l’Assessore Silvana Ciciola, alle Politiche Ambientali (già alle Politiche Sociali) e l’Assessore Mariella Vaino, alle Politiche Sociali. Sul palco anche l’architetto Fulvio Loreto, esperto in progettazione accessibile, che ha il compito di illustrare le soluzioni progettuali pensate per abbattere ogni ostacolo fisico lungo la costa.

“Alla BIT di Milano, la Regione Molise – spiega il presidente Francesco Roberti – ha partecipato con tutto il patrimonio che caratterizza il nostro territorio. Abbiamo già presentato al Porto Turistico di Montenero di Bisaccia l’iniziativa Spiaggia Abile, che ha il suo importante spazio anche alla Borsa Internazionale del Turismo, un modo per far conoscere questo progetto che mira al turismo inclusivo su tutta la costa molisana. Il Molise, con questa iniziativa, si è posta come regione all’avanguardia e con Spiaggia Abile aumenterà l’offerta qualitativa del turismo estivo molisano.”

Alla dichiarazione del Presidente Roberti, ha fatto eco Remo Di Giandomenico, AAST – Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, che ha curato la presenza della Regione alla BIT, affermando che: “Quest’anno alla BIT ha partecipato la cordata di partner di Spiaggia Abile, un progetto che ha l’obiettivo di proseguire un percorso di accoglienza turistica legato al tema dell’accessibilità. Intendiamo dare voce alle amministrazioni e ai tecnici che si stanno impegnando nell’applicare i sette principi dell’universal design affinché per tutti sia possibile ‘Molise My Home’.”

Accessibilità come motore di sviluppo

“Spiaggia Abile” rappresenta un passo avanti per il Molise, non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico. L’inclusione diventa una leva per la crescita del settore turistico regionale, offrendo nuove opportunità per gli operatori e migliorando la competitività del territorio a livello nazionale.

Un modello replicabile per l’Italia

Il Molise si pone come esempio virtuoso, dimostrando che un turismo senza barriere è possibile. Con “Spiaggia Abile”, la Regione Molise si candida a diventare un punto di riferimento per l’accessibilità in Italia, con l’obiettivo di ispirare altre realtà costiere a seguire lo stesso percorso. La partecipazione alla BIT 2025 ha rappresentato un’occasione cruciale per condividere questa visione con operatori del settore, istituzioni e cittadini, aprendo la strada a un futuro in cui il mare sia davvero di tutti.

Le altre dichiarazioni istituzionali

Stefania Passarelli, consigliera Regione Molise: “Non solo le bellezze naturalistiche e culturali, il patrimonio ambientale, storico e enogastronomico: alla Bit di Milano, il Molise ha presentato anche un progetto di cui andare fieri per il messaggio che veicola: l’inclusività è il ‘cuore’ di Spiaggia Abile che ha avuto un momento dedicato all’interno della Borsa internazionale del Turismo. Fra i tanti punti di forza della nostra Regione e dell’offerta che propone a chi vuole conoscerla nel profondo, non poteva non esserci il valore che racconta il progetto Spiaggia Abile che coinvolge i Comuni della costa molisana, il mondo imprenditoriale e associazionistico in un percorso ‘senza barriere’ nel quale ogni cittadino potrà godere di quelle bellezze che spesse volte sono inaccessibili. Abbiamo raccontato alla Bit una storia nuova, che apre alla conoscenza di una terra nella quale tutti sono davvero protagonisti.”

Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia, afferma che “In Molise il mare è per tutti.

Per noi il progetto rappresenta un ulteriore salto di qualità per rendere accessibili e inclusive le spiagge. Con Spiaggia Abile la costa non avrà più limiti. Investire nell’accessibilità significa ampliare il mercato turistico, attrarre nuovi visitatori e garantire un’esperienza migliore a tutti”.

Antonio Potalivo, Consigliere di Maggioranza – Comune di Montenero di Bisaccia, capofila del progetto: “Sono molto orgoglioso di aver partecipato alla BIT nella veste di consigliere, ma ancor di più come portatore di disabilità. Sono fiero del mio comune e della mia regione.”

Rossella Panarese, Assessore alle Politiche Sociali – Comune di Campomarino: “A Campomarino, inclusività e turismo si uniscono per offrire un’esperienza accessibile a tutti. La costa, con ampie spiagge sabbiose e acque limpide, è una meta ideale, certificata Bandiera Blu. L’accoglienza è al centro dello sviluppo locale, con progetti che promuovono l’accesso ai diritti e contrastano le discriminazioni. Il Lungomare degli Aviatori è un esempio di inclusione: attrezzato per disabili, anziani, bambini e donne in gravidanza, offre passerelle, carrozzine Job e volontari dedicati. L’iniziativa migliora l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge, rispondendo concretamente alle esigenze di tutti.”

Antonio Di Pardo, sindaco del Comune di Petacciato: “Il Comune di Petacciato crede da sempre nel progetto Spiaggia Abile e per questo ne ha preso parte fin dall’inizio. Poter raccontare alla BIT quanto si sta facendo in Molise in termini di turismo e accessibilità è motivo di grande orgoglio per la nostra regione.”

Silvana Ciciola, assessore all’Ambiente, già assessora alle Politiche Sociali – Comune di Termoli: “La costa molisana è sempre più accessibile grazie al progetto Spiaggia Abile. Le spiagge di Montenero di Bisaccia, Campomarino, Petacciato e Termoli, saranno attrezzate con passerelle, servizi e luoghi pensati per accogliere ed essere vicini alle persone con esigenze di accessibilità. Un progetto di turismo inclusivo e di grande civiltà sociale.”

Arch. Fulvio Loreto per Spiaggia Abile – Molise: “Nel nostro concetto di architettura, nel conformare spazi, nel pensare alle persone che ne usufruiranno, l’idea di inclusività è una condizione necessaria. Tutti devono poter accedere alle stesse opportunità senza annullare le differenze e le peculiarità di ogni individuo, applicando i principi dell’accessibilità. Perché se perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo anche il privilegio di essere liberi.”

Sara Depedri, Ricercatrice Euricse: “Il progetto Spiaggia Abile presenta un potenziale molto rilevante per il territorio molisano e sarà oggetto di un processo di valutazione dell’impatto per verificarne il valore e i risultati prodotti. Da una parte, si tratta di un significativo investimento strutturale che risponderà ai bisogni primari delle persone con disabilità, rendendo i lidi e il sistema turistico molisano più pronti all’accoglienza. Dall’altra, è in corso un processo di sensibilizzazione e attivazione dei soggetti che fanno parte di questa rete turistica, volto a sostenere azioni inclusive, percorsi di inserimento e un benessere diffuso che parte dalle persone con disabilità per coinvolgere tutti gli attori della comunità locale.”