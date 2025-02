Sportello sociale, dall’Asrem: l’utente è una priorità

CAMPOBASSO. ‘Orientamento ed informazione’ per i cittadini: decolla a Campobasso lo ‘Sportello sociale’.

Una porta unica di accesso alle prestazioni socio-sanitarie per il sistema integrato dei servizi: si tratta dello ‘Sportello Sociale’ che, ufficialmente, partirà lunedì 3 marzo 2025, presso il poliambulatorio dell’Asrem in via Toscana a Campobasso. Svolgerà una azione di front-office, di gestione del primo contatto, di informazione, di orientamento e di invio a servizi specifici socio-sanitari. Dunque, ‘informazione e orientamento’, non presa in carico, quest’ultima una funzione propria del servizio sociale professionale o dei settori competenti.

Un servizio per i cittadini con riguardo ai diritti e alle opportunità sociali e sanitarie offerte sul territorio. L’utente, infatti, potrà conoscere quali opportunità, servizi e prestazioni sociali e sanitarie sono presenti nel locale distretto socio-sanitario.

“Per noi l’utente è una priorità – ha spiegato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – siamo consapevoli che spesso i sistemi sono farraginosi e per rispondere alle esigenze dei cittadini o dei pazienti abbiamo ritenuto di incrementare ulteriormente la sanità di prossimità attraverso uno sportello che rappresenta un contatto diretto tra l’istituzione socio-sanitaria e la comunità”.

In sintesi, lo sportello svolgerà:

Attività di consulenza, orientamento ed indirizzo

Raccolta ed istruttoria di istanze per l’accesso ai servizi

Accompagnamento ed attivazione delle risorse territoriali per il soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini

Organizzazione, aggiornamento, raccordo e diffusione delle informazioni

Attività di informazioni circa la richiesta dei servizi e dei requisiti di accesso

Indirizzo del cittadino verso la fruizione corretta del servizio socio sanitario richiesto

Supporto alle famiglie attraverso la mediazione familiare (gestione dei conflitti) e l’ascolto

Non si occuperà invece di:

Non si occuperà invece di: Aspetti psichiatrici

Minori

Tossicodipendenze

Non effettua visite domiciliari

Non relaziona per enti ad esso collegati

Non effettua controlli sull’utente di qualsiasi pertinenza sociale

Non fornisce prestazione sanitarie specifiche

“Lo sportello – ha aggiunto l’assistente sociale, Loredana Sorgente – risponde alla Direzione del Distretto Socio e vede impegnati altri colleghi assistenti sociali, psicologi per la famiglia e di comunità, e tirocinanti. La scorsa settimana abbiamo incontrato le associazioni locali per informarle della nostra nuova offerta. Per il momento saremo operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12: con la previsione di coprire poi anche il giovedì ed il venerdì di ogni settimana, escluso i festivi”