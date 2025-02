«Stanno sparendo troppi gatti nella zona di San Pietro»

TERMOLI. Per i proprietari di felini, nella zona di San Pietro, non è un momento tranquillo. Diverse, tante, troppo sparizioni di gatti, improvvise. Non è difficile imbattersi negli annunci social o in volantini affissi in giro, con foto e messaggio a volte davvero accorati, perché l’affetto che si nutre per gli animali domestici non ha davvero limiti.

L’ultimo episodio risale a ieri mattina, ce lo ha segnalato una nostra lettrice, che per sua fortuna è riuscito a ritrovarlo nel pomeriggio, ma non in condizioni analoghe a quando l’aveva smarrito e questo è l’elemento inquietante.

La micia era stata rasata, come se qualcuno ne avesse voluto constatare l’avvenuta sterilizzazione.

Non tutti hanno la buona sorte di vederli tornare a casa, e la stessa ragazza ne aveva già perso uno. Da qui l’allarme lanciato attraverso la nostra pagina, per sensibilizzare a riguardo la comunità locale e non solo la zona di via Adda e dintorni (dove è avvenuta la scomparsa di ieri), chi avrebbe l’interesse a fare del male ai gatti?