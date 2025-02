Stazione ferroviaria, «Disagi e aspettative»

TERMOLI. Come sovente accade, c’è chi è attento a quanto accade sul territorio, come per le vicende ferroviarie, di cui solo ieri sera abbiamo rimarcato il vulnus della stazione di Termoli.

Per questo, il consigliere comunale e presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, si aggancia per parlare del servizio delle Ferrovie dello Stato, che a suo dire «Sale ripetutamente agli onori delle cronache per: interruzioni, disservizi, ritardi e quant’altro che, quasi giornalmente, si rilevano in Molise, principalmente lungo la tratta Isernia-Roma».

«Anche sulla costa, non sempre con le stesse gravità, da più parti si sentono lamentele di fruitori del sistema di trasporto ferroviario e dei cittadini che attraversano il sottopasso per le disfunzioni e i disagi che trovano nella stazione di Termoli.

Il ripetersi sempre più frequente e sistematico di queste criticità legate in modo particolare agli eventi meteorologici non può passare inosservato. È inaccettabile che i cittadini, spesso con bagagli ed altro al seguito, siano costretti a raggiungere i binari utilizzando esclusivamente le scale, a causa dell’assenza di ascensori e scale mobili. Questa situazione rappresenta un disagio concreto, che incide sulla quotidianità di residenti e viaggiatori, che merita e si continua a chiedere la dovuta attenzione.

Per questo, è fondamentale mantenere alta la vigilanza nei confronti di Fs e Rfi, non solo per affrontare queste problematiche attraverso l’ammodernamento della stazione, ma ancor più per i tanto attesi interventi e le “famigerate” opere di compensazione legate al raddoppio della linea ferroviaria Adriatica nell’ultimo tratto ancora da realizzare: Termoli-Lesina, attualmente in fase di progettazione esecutiva e avvio dei cantieri.

Le scelte che in questa fase vengono adottate rivestono un’importanza cruciale, poiché avranno un impatto significativo sul futuro della nostra amata Termoli. È quindi imprescindibile che le decisioni che verranno prese siano orientate, in primis, alla delocalizzazione della sottostazione elettrica di viale Trieste e alla conseguente eliminazione dei tralicci dell’elettrodotto che attraversano la città. Questo intervento non solo migliorerebbe l’impatto visivo, ma ridurrebbe anche l’inquinamento elettromagnetico.

Non meno importante e la realizzazione di infrastrutture moderne ed efficienti, accompagnata dalla ricucitura e riqualificazione delle aree circostanti, che contribuirà a migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini, rendendo Termoli una città ancor più vivibile, sicura e accessibile per tutti».