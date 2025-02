Stop alle soste selvagge, arrivano i dissuasori in città

TERMOLI. Tempo ce n’è voluto, ma alla fine è venuta alla luce l’ordinanza per l’installazione di dissuasori nelle aree pedonali di via Giappone, via Pepe e via De Gasperi (n. 56 del 24 febbraio 2025). Con questo provvedimento, il Comune di Termoli ha disposto l’installazione di dissuasori in alcune aree pedonali strategiche della città. La decisione è stata presa a seguito delle problematiche riscontrate in termini di viabilità e sicurezza stradale, causate da soste selvagge che ostacolano il regolare flusso pedonale e veicolare.

Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, i dissuasori verranno installati nei seguenti tratti: via De Gasperi: marciapiede sul lato destro tra il civico n. 77 e il civico n. 47/b, in direzione via Martiri della Resistenza. Via Pepe: marciapiede sul lato destro tra il civico n. 12/f e il civico n. 2. Via Giappone: marciapiede adiacente al muro di cinta della piscina comunale.

L’ordinanza è stata emessa dopo che il Comune ha riscontrato criticità legate alla sosta non autorizzata, che compromette la sicurezza dei pedoni e la circolazione stradale. Le segnalazioni provenienti dai residenti e l’analisi effettuata dalla Polizia Locale hanno portato alla necessità di adottare misure concrete per prevenire tali situazioni.

Il Comando di Polizia Locale ha espresso parere favorevole all’intervento con comunicazione ufficiale del 19 febbraio 2025, ritenendo la misura necessaria per migliorare la viabilità urbana.

L’ordinanza entrerà in vigore al completamento dell’installazione dei dissuasori, e prevede: l’obbligo per tutti gli utenti di rispettare le nuove disposizioni; il controllo del rispetto della normativa da parte delle forze di polizia stradale.

L’ordinanza, firmata dal dirigente del settore IV, Antonio Plescia, rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle aree della città, rispondendo alle esigenze di cittadini e amministrazione locale.