Termoli in prima linea per la raccolta di plasma

TERMOLI. A gennaio 2025, il Molise si distingue tra le regioni più virtuose per l’incremento della raccolta di plasma, registrando un aumento del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo risultato colloca la regione al sesto posto nella classifica nazionale.

“Il Centro Nazionale Sangue monitora mensilmente sia le donazioni di sangue che quelle di plasma – spiega Pasquale Spagnuolo, presidente dell’Avis di Termoli all’Ansa Molise– e questi dati positivi sono merito dell’impegno costante delle sezioni Avis locali. In particolare, Termoli è la più attiva, ma anche realtà come Santa Croce di Magliano e Riccia contribuiscono in modo significativo alla raccolta di plasma”.

Un ruolo chiave in questo miglioramento è stato svolto dall’introduzione di una seconda autoemoteca, di dimensioni maggiori rispetto alla precedente, che ha reso possibile un’ulteriore espansione della raccolta. “Grazie a questo nuovo mezzo, venerdì scorso a Castelmauro si sono registrate otto donazioni”, aggiunge Spagnuolo.

Infine, il presidente dell’Avis di Termoli esprime gratitudine nei confronti di tutti i donatori che scelgono di sottoporsi alla plasmaferesi, sottolineando il valore non solo del plasma raccolto, essenziale per la produzione di farmaci plasmaderivati, ma anche del tempo dedicato, considerato che la procedura richiede almeno 45 minuti.