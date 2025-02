Termoli si colora da città Jacovittiana alla Bit 2025

TERMOLI. Il Comune di Termoli e i fumetti di Benito Jacovitti a Milano nell’ambito della 45esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio prossimi.

Una vetrina importante per la promozione turistica che porterà nel capoluogo di regione lombardo novità, operatori da tutto il mondo, enti e promozioni unitamente ai migliori pacchetti turistici del momento.

Dopo un anno di pausa, e per volere del presidente della Regione Francesco Roberti, la regione Molise torna in Bit con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.

Con loro ci sarà anche il Comune di Termoli con una delegazione formata dal sindaco Nicola Balice e dal vicesindaco e assessore al Turismo Michele Barile.

Il Comune di Termoli e l’assessorato al Turismo hanno infatti pensato ad una brochure informativa della città, che sarà distribuita a Milano, basata proprio sui principali protagonisti dei fumetti di Benito Jacovitti.

La Bit, da sempre, rappresenta una sorta di marketplace a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo. L’unica che connette il mondo dei professionisti del settore in un contesto totalmente b2b, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

“Termoli Città Jacovittiana – ha detto il sindaco Nicola Balice – è l’impulso che il nostro Comune intende lanciare nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo. Gli scorci più belli della città raccontati dai celebri personaggi realizzati dal celebre fumettista termolese Benito Jacovitti e racchiusi in una brochure dal titolo “In viaggio a Termoli con Jacovitti” realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico. Una iniziativa che segue a quelle precedenti già realizzate in occasione del centenario della nascita del fumettista. Per la città di Termoli, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano rappresenta sicuramente una opportunità e questa brochure sarà in grado di fornire un valore aggiunto ai fini della promozione turistica”.

La brochure è stata realizzata dagli studenti del liceo artistico “B. Jacovitti” che già da tempo collaborano a stretto contatto con l’amministrazione comunale.

“L’idea alla base di questo progetto – ha concluso il vicesindaco e assessore al Turismo Michele Barile – è quella di costruire un’identità distintiva della città, legandola fortemente alla figura di Jacovitti e al suo contributo all’arte del fumetto. In pratica, il progetto si inserisce all’interno di una più ampia strategia di promozione turistica e culturale. Utilizzando la figura di Jacovitti come simbolo, Termoli cerca di attrarre visitatori interessati alla cultura del fumetto, al tempo stesso creando una narrazione che lega la città a una tradizione artistica innovativa”.