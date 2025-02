Tlc Games, i ragazzi del Majorana sbancano “Bari”

TERMOLI. Un grande successo per il team di studenti dell’Istituto Majorana di Termoli che ha trionfato nella prima fase dei Tlc Games, il concorso nazionale di telecomunicazioni organizzato dall’Università di Bari.

Il gruppo, formato da Andrea Bavota, Antonio Melchiorre e Giuseppe Camerino della 5AAT e Diego Da Silva, Lorenzo Pizzella e Matteo Morricone della 4BAT, guidato dal Prof. Antonio Ciliberto, ha conquistato la giuria con il progetto “Into-IT”, un sistema futuristico basato su un sesto senso digitale.

Il progetto “Into-IT” prende il nome dal gioco di parole tra il termine inglese into it e la parola italiana intuito, riflettendo perfettamente l’idea alla base della loro invenzione: un sistema in grado di amplificare la percezione umana attraverso l’uso di tecnologie avanzate. L’obiettivo è quello di creare un’interfaccia che permetta agli utenti di ricevere e interpretare informazioni sensoriali aggiuntive, aprendo nuovi scenari per l’interazione uomo-macchina.

Per illustrare il funzionamento di Into-IT, il team ha realizzato un video dimostrativo, con il prezioso contributo di alcune studentesse della Sasa che ha saputo mettere in evidenza l’efficacia e le potenzialità della loro idea.

La vittoria della prima fase dei TLC Games è un importante riconoscimento per il gruppo, che ora si prepara ad affrontare le fasi successive della competizione con entusiasmo e determinazione. Il concorso rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di avvicinarsi al mondo delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie, mettendo alla prova le loro capacità di problem-solving e innovazione.

Grazie al loro impegno, alla creatività e alla passione per la tecnologia, Andrea, Antonio, Giuseppe, Diego, Lorenzo e Matteo hanno dimostrato di avere le carte in regola per lasciare il segno nel settore. Ora non resta che attendere le prossime sfide e tifare per il team Into-IT!