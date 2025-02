Un nuovo asilo nido comunale a Colle Macchiuzzo per sostenere le mamme lavoratrici

TERMOLI. Un asilo nido da realizzare in contrada Colle Macchiuzzo, in via delle Rose, per la precisione.

Solitamente, quando si realizzano opere pubbliche al servizio di quartieri periferici la reazione della comunità è positiva. A Termoli, chissà perché, su quello di contrada Colle della Torre, molte sono stati i commenti negativi.

Cosa accadrà ora, col progetto da 720mila euro nella periferia Sud, stavolta.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno per il Comune di Termoli aderire all’avviso pubblico presentando la propria adesione formalizzando apposita candidatura di una ulteriore istanza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con l’intenzione dell’Amministrazione comunale di utilizzare le risorse assegnate per la realizzazione di un nuovo asilo nido da collocare nel quartiere di Colle Macchiuzzo, al fine di ampliare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia, nella fascia 0-2 anni, sostenendo le famiglie italiane e in particolare le mamme lavoratrici.

L’intervento è stato previsto ai fini del rispetto delle tempistiche del Pnrr di aggiudicazione dei lavori fissata al 28 febbraio 2025, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d’opera.

Trenta i posti previsti.