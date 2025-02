Una città a misura degli ipovedenti: «Il borgo antico più accessibile entro fine estate»

TERMOLI. Venerdì 14 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, si è svolto un importante incontro promosso dalla sezione regionale Uici Molise, dedicato all’autonomia urbana delle persone non vedenti e ipovedenti. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui gli assessori comunali Mariella Vaino e Silvana Ciciola, oltre al vice sindaco Michele Barile.

L’incontro si è aperto alle ore 10 con il benvenuto del presidente della sezione regionale Uici Molise, Gaetano Accardo, che ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare le istituzioni e la comunità sull’accessibilità e l’inclusione.

A seguire, alle ore 10:20, Sergio Prelato ha presentato i risultati della ricerca condotta negli ultimi anni da Uici per migliorare l’autonomia urbana delle persone con disabilità visiva. Durante il suo intervento, illustrato il sistema Uici LETIsmart, un innovativo strumento tecnologico che facilita la mobilità in contesti urbani complessi. La presentazione è stata arricchita dalla proiezione di due video: il primo ha mostrato il funzionamento pratico del sistema LETIsmart nel contesto cittadino, mentre il secondo ha raccolto le testimonianze dirette di utenti che già utilizzano questa tecnologia in diverse città italiane.

Presentato anche il volume “La città del presente”, un’opera che esplora le sfide e le opportunità legate all’accessibilità urbana. Il testo è stato consegnato ufficialmente alle autorità presenti, testimoniando l’impegno dell’Uici per promuovere un ambiente più inclusivo.

Il dibattito ha evidenziato l’interesse e la necessità di implementare strumenti e soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti e ipovedenti.

Le autorità presenti, tra cui gli assessori comunali Mariella Vaino e Silvana Ciciola e il vice sindaco Michele Barile, hanno espresso il loro sostegno alle iniziative dell’Uici e la volontà di collaborare per rendere Termoli una città sempre più accessibile e inclusiva.