Una dozzina di nuovi alberi nel quartiere “San Pietro”

TERMOLI. Nella mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, il comitato termolese Più Alberi ha messo a dimora 12 nuovi alberi in un terreno adiacente la chiesa dei santi Pietro e Paolo. Alla piantumazione hanno partecipato con gioia numerosi soci e sostenitori del comitato cittadino anche se le condizioni meteo non erano delle più favorevoli. L’area verde è stata messa a disposizione da padre Enzo che, come lo scorso anno, ha confermato la volontà di favorire l’operato del comitato il cui intento è quello di accrescere il patrimonio arboreo della città con nuove piantumazioni.

Gli alberi messi a dimora sono stati presi al vivaio regionale di Petacciato e scelti insieme al responsabile Del Vecchio che ha consigliato le specie autoctone più resistenti e adatte al territorio. Nello specifico sono stati piantati 1 bellissimo cerro, 2 alberi di Giuda, 2 cipressi, 1 salice contorto, 1 frassino excelsior, 2 carrubi, 1 acero montano, 1 acero campestre e 1 ginepro.

«Termoli ha bisogno di più alberi, ogni quartiere ha spazi verdi comunali trascurati, dove viene sfalciata solo l’erba e che invece potrebbero diventare vere e proprie oasi di biodiversità, di bellezza e frescura a due passi da casa. Nel quartiere di San Pietro, nello specifico, gli spazi dove piantare alberi sono davvero tanti: gli stalli vuoti sui marciapiedi di via Volturno e via Sangro, il parchetto Jacovitti dove c’è solo una palma (i lecci messi a dimora sono morti dopo solo 2 mesi), le aiuole di fronte la scuola primaria, dove un po’ d’ombra sarebbe di ristoro ai genitori in attesa.

Il comitato Più Alberi nasce con il desiderio di rendere Termoli più verde e più sana. Tutte le attività del comitato vengono interamente sostenute dai soci con il tesseramento annuale».