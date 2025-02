CAMPOMARINO. «Una giornata uggiosa, ma piena di biodiversità». E’ quanto sottolinea l’associazione Ambiente Basso Molise, che ieri ha celebrato la Giornata mondiale delle zone umide.

«Come ogni anno, il 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle zone umide (“World wetlands day”), nella data in cui ricorre la firma, nel 1971, della Convenzione internazionale di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale. Obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare il mondo sulla grande importanza delle zone umide per le persone e per il nostro pianeta.

“Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune”, il tema dell’edizione 2025, sottolinea il legame tra la conservazione delle zone umide e un futuro sostenibile, evidenziando l’importanza di questi ecosistemi minacciati nel mantenimento dell’equilibrio ecologico e nel sostegno della biodiversità. Le zone umide sono i più efficaci serbatoi di carbonio sulla Terra e quindi uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici.

Queste aree naturali offrono importanti servizi ecosistemici e sono habitat preziosi per la conservazione della biodiversità: nella zona retrodunale umida di Campomarino le specie di uccelli, come anatre, aironi, limicoli, cavalieri d’Italia ma anche molti passeriformi, vi trovano riparo e queste zone umide li ospitano per la nidificazione, per lo svernamento o come tappa nel lungo viaggio migratorio.