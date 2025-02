Venticinque anni di Lilt, Balice: «Saremo sempre al vostro fianco»

TERMOLI. La Lilt Campobasso compie venticinque anni, il saluto del Sindaco Nicola Balice: “Saremo sempre al vostro fianco, in qualsiasi circostanza”.

Il Sindaco Nicola Balice e il vicesindaco e assessore Michele Barile hanno partecipato in mattinata al convegno voluto dalla Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) di Campobasso per festeggiare i venticinque anni di attività sul territorio.

Un incontro che si è tenuto presso la sede di Termoli dell’Università del Molise e che ha visto come relatori principali il presidente nazionale di Lilt Francesco Schittulli, il coordinatore regionale Lilt Mario Pietracupa, il presidente della Sezione di Campobasso Michela Franchella e il dottor Giovanni Fabrizio, ex presidente Lilt Campobasso e da sempre impegnato nella lotta alla prevenzione dei tumori attraverso le attività dell’associazione.

“Le istituzioni sono qui – ha detto il Sindaco Nicola Balice -, la nostra presenza testimonia la vicinanza che c’è da sempre tra l’ente locale e la Lilt. Questo non è soltanto un giorno di ricorrenza, di celebrazione e un giorno di festa. E’ un giorno di speranza per tutti noi perché la Lilt oltre ad avere l’alto patronato del Presidente della Repubblica gode della vicinanza di tutte le nostre istituzioni: quella regionale, quella provinciale e quella comunale. Siete bravissimi e riuscite ad avere una filiera perfetta. La prevenzione, la diagnosi, l’assistenza. Riuscite a coprire tutto quello che può essere la lotta contro i tumori e quindi la lotta contro il tabagismo e l’alcolismo. Oggi siamo felici di dirvi che saremo sempre al vostro fianco in qualsiasi circostanza e non solo in quelle celebrative. Ci saremo soprattutto quando servirà l’aspetto pratico, l’aiuto economico e di sostanza di uomini e di mezzi. Il Comune di Termoli ci sarà sempre perché la Lilt c’è sempre per noi, per la gente e per il territorio. Siete sempre accanto a coloro che hanno una necessità e quindi bisognerà fare sempre di più per sostenere chi sostiene la cittadinanza con la propria attività”