Via Duca degli Abruzzi: ‘muretto’ rimesso a nuovo

TERMOLI. Interventi di manutenzione in città, quelle opere diffuse ma indispensabili. Chiuso il cantiere su via Duca degli Abruzzi, dopo una decina di giorni di lavoro, rimesso a nuovo il muro che costeggia l’area sovrastante via Magellano, frontemare e che permette di giungere alla sede UniMol.

Il muro presentava un grave deterioramento, con calcinacci a terra e ferri che uscivano all’esterno.

In futuro ci si occuperà anche di viale Trieste, lungo l’area ferroviaria, dove la situazione è ancora più estesa, ma occorreranno anche più fondi.