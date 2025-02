“Vicin a Vu”, gli anziani saranno sempre meno soli

MONTENERO DI BISACCIA. Il Comune di Montenero di Bisaccia (ente capofila), insieme ai Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, presenta ufficialmente il progetto “Vicin a Vu” (Vicino a Voi), un’importante iniziativa volta al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali nelle comunità interne del Molise.

Illustrazione che avverrà nella conferenza stampa per lunedì 24 febbraio alle ore 10, presso la sala consiliare in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, per la presentazione ufficiale del progetto

L’incontro, aperto anche alla cittadinanza, sarà utile per illustrare nel dettaglio le azioni già realizzate e quelle in programma, le modalità di attivazione dei servizi e i benefici concreti per la comunità locale, con particolare attenzione alle persone anziane e fragili che necessitano di un supporto continuo e di prossimità.

Nel corso della conferenza stampa interverranno: il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci; l’Incaricato del Comune di Montenero di Bisaccia, Paolo Borgia; il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta;il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo; il consigliere regionale con delega alla Sanità, Roberto Di Pardo; il drettore del Distretto Socio-Sanitario di Termoli (Asrem), Giovanni Giorgetta; Giuseppe Pasquale Fazio (Consorzio Magma Sociale) e alcuni dipendenti delle cooperative impegnate nei servizi attivati.

Il progetto, destinato ai residenti dell’area, finanziato dal Pnrr, in una ‘missione’ attualmente in capo al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud – presidenza del Consiglio dei Ministri, punta a rafforzare e innovare i servizi di assistenza domiciliare per gli anziani, introducendo figure professionali fondamentali come l’infermiere di comunità e l’ostetrica di comunità.

Tra gli obiettivi vi è quello di costruire un modello di assistenza più efficace e accessibile, con soluzioni all’avanguardia quali il telesoccorso e il telecontrollo, strumenti essenziali per la prevenzione e la gestione di situazioni di emergenza; non è di minore importanza, poi, l’impiego di operatori socio-sanitari e operatori socio-assistenziali, oltre al sostegno concreto di questo progetto alla Sanità sul territorio e alla medicina di prossimità, grazie proprio agli interventi a domicilio che mirano a ridurre la pressione sui presidi ospedalieri.