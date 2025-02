«Vicinanza e piena fiducia a Roberti», solidarietà dal centrodestra

CAMPOBASSO. Giungono anche dal centrodestra le reazioni alla notizia dell’indagine che ha coinvolto il Governatore, Francesco Roberti.

“In uno stato di diritto un avviso garanzia è a tutela di tutte le parti coinvolte, non certo una condanna di colpevolezza”. Lo afferma l’europarlamentare molisano della Lega Aldo Patriciello a proposito del coinvolgimento del presidente della Regione Molise Francesco Roberti nell’inchiesta della Dda.

“Al presidente Roberti – aggiunge – esprimo vicinanza umana e piena fiducia: è una persona di grande valore che, sono certo, chiarirà nel più breve tempo possibile la sua posizione che, tra l’altro, va ricondotta al di fuori del ruolo istituzionale che riveste in qualità di Presidente della Regione Molise”.

Stesso discorso da Vincenzo Niro: Popolari: “Fiducia nell’operato di Roberti e della magistratura”.

“Esprimiamo il nostro totale sostegno al presidente della Regione Molise Francesco Roberti per la vicenda giudiziaria che lo ha interessato nelle ultime ore.

La necessità di fare chiarezza su quanto accaduto e la piena fiducia nell’operato della magistratura sono per noi forti e solide come la convinzione che il presidente, al tempo dei fatti non ancora Governatore della Regione, abbia agito nel massimo rispetto delle regole, a garanzia dei cittadini e della cosa pubblica.

Siamo convinti che la vicenda giudiziaria si concluderà positivamente e auspichiamo in tempi ragionevoli, affinché il ruolo di guida della Regione possa proseguire in una corretta e serena dimensione relazionale, senza ripercussioni sul piano umano, a tutela dell’integrità morale di Francesco Roberti, e con immutata determinazione”. Così in una nota stampa i dirigenti nazionali e molisani dei Popolari per l’Italia.