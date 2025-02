Visite gratuite per le donne l’8 marzo con la Lilt

CAMPOBASSO. “Women for Women for Health 2025 – La prevenzione, una carezza per te”. Così la Lilt Campobasso in collaborazione con il Responsible Research Hospital vuole rendere omaggio alle donne in occasione della loro festa il prossimo 8 marzo.

L’evento, coordinato dal dott. Francesco Palumbo, sarà tutto dedicato alle donne e da un lato premia le figure professionali femminili che si sono distinte nella prevenzione, assistenza e cura delle donne con tumori femminili e dall’altro offre un importante momento di screening e diagnosi precoce.

Nella giornata di sabato 8 marzo, infatti, saranno eseguite presso la struttura di Campobasso del Responsible visite senologiche, visite ginecologiche e consulenze di psico-oncologia.

I criteri di inclusione delle donne che potranno avere accesso alle prestazioni da erogare sono i seguenti:

Visita senologica con ecografia mammaria 15 donne in fascia di età dai 40-49 anni (2 di riserva se ci sono disdette) non storia personale di malattia oncologica al seno donne che non hanno effettuato una ecografia mammaria nel corso dei 12 mesi precedenti se hanno eseguito una Rx mammografia in precedenza utile portarla in visione



Visita ginecologica con HPV-DNA Test 15 donne in fascia di età dai 35-49 anni (2 di riserva se ci sono disdette) test HPV-DNA (non eseguito nei precedenti 5 anni) non eseguire l’esame durante il flusso mestruale e nei due giorni precedenti; astenersi dai rapporti sessuali nei due giorni precedenti; evitare l’uso di lavande, creme, gel, ovuli o schiume vaginali di qualunque tipo



Consulenza ambulatoriale psico-oncologica 6-8 pazienti in trattamento oncologico che necessitano di supporto qualunque fascia d’età



Le prenotazioni saranno aperte lunedì 24 febbraio fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre venerdì 28 febbraio chiamando alla segreteria della sede LILT Campobasso al numero 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.