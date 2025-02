TERMOLI. Buon compleanno ad Alberta De Lisio. Per lei questo messaggio speciale.

«Per caso sfogliando Internet ho ritrovato una donna che ho conosciuto bambina tanto tanto tanti anni fa e ho scoperto che il 4 febbraio è il suo compleanno. La ricordo con i lunghi capelli scuri, uno sguardo curioso sul mondo, e quella sua manina stretta in quella del suo papà Pasquale Alberto De Lisio, il giorno della mia seduta di laurea, all’Universita di Salerno. Lui, indimenticato studioso prematuramente scomparso, lei, Alberta, una gioia per il cuore. E navigando ho scoperto quante cose belle ha fatto nella sua vita questa giovane donna forte, tosta, coraggiosa. Ne sono rimasta affascinata come lo ero del suo bellissimo e bravissimo papà. Tutti lo eravamo. A lui devo la mia Laurea, io studentessa con disabilità. E non solo io, tanti. Ci portava in braccio in aula, ci aiutava a leggere, ci portava i libri a casa se stavamo male. E quando ho letto di questo meraviglioso figlio, Alessio, ho pensato che con un nonno così un angelo del genere non potesse che “beneficiare” che di una mamma giusta come lei.

Scrivo oggi che compie gli anni per dirle quanto ammiro la sua bellezza interiore, quel suo essere combattiva, le tante cose che fa per tutti e che non tutti sanno e che io ho saputo per caso da amici comuni in un mondo grande ma che invece è piccolissimo.Una piccola donna grandissima in una provincia piccola e basta.

Le scrivo per augurarle di poter essere sempre bella così e per ringraziarla, per ringraziare suo padre attraverso lei, e dirle che deve essere serena perché tutto il bene che noi tanti ragazzi abbiamo ricevuto dal suo papà, sono certa che la vita lo riverserà sul suo figliolo aiutandolo nel suo percorso come merita.

Il bene torna al bene. Auguri di buon compleanno piccola Alberta, sei da sempre così, negli occhi di noi studenti che abbiamo amato il tuo papà, quella dolce bambina che applaudiva alle nostre tesi di laurea. Grazie per i tuoi sorrisi di allora e grazie per quello che fai oggi. Per tanti».

Rosaria De Marinis