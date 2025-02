TERMOLI. Mariella Giordano compie 50 anni e per lei, in questo giorno speciale, ci sono gli auguri dell’amica Jessica Porreca: «Vivi questa vita con tutto il cuore fai ciò che ti rende felice. Sorridi, piangi, arrabbiati, urla, sogna, prega, spera, ma soprattutto non arrenderti mai! Buon compleanno esprimi un desiderio e soffia sulle candeline… Tantissimi auguri amica mia e grazie per esserci sempre!!»