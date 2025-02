TERMOLI. I suoi primi 18 anni: un giorno speciale per Melissa Palladino, che diventa maggiorenne.

«Melissa vita mia, non posso augurarti altro che serenità e fortuna. Affronta ogni singolo giorno, ogni obiettivo e ogni serenità di chi Sa che la vita va presa per quello che è, “all inclusive”. I desideri, i progetti e i sogni non si realizzano con uno schiocco di dita, ma richiedono un costante impegno e sacrificio.

Che tu possa avere la fortuna di essere sempre forte e determinata, e di godere anche delle più piccole gioie che la vita ci offre, anche quando sembrano ingiustificate agli occhi degli altri. Che tu possa affrontare ogni evento con il sorriso, lo stesso sorriso che ti accompagna da sempre e che ha il potere di curare l’ansia, la mia. Che la tua continui ad essere una vita Piena di serenità e fortuna. Buon 18 compleanno dalla tua mamma e famiglia!»