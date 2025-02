Miriana D’Onofrio

GUGLIONESI. Confetti rossi in casa D’Onofrio, Miriana si è brillantemente laureata, con 110 e lode, in Architettura presso l’università “Gabriele D’Annunzio” di Pescara. Per lei una dedica davvero speciale.

«Miriana, ti abbiamo vista crescere, affrontare le difficoltà con determinazione e inseguire i tuoi obiettivi con passione. Ogni tuo sforzo, ogni notte passata sui libri, ogni momento di incertezza e speranza ti ha portata fino a qui, e oggi puoi finalmente raccogliere i frutti del tuo lavoro. Non lasciare che gli altri ti dicano chi devi essere. La tua autenticità è la tua forza. Il tuo essere vera è ciò che ti renderà grande. Sii sempre fiera di te stessa, non smettere mai di imparare e di sognare in grande. La strada davanti a te è luminosa e piena di possibilità, e noi saremo sempre al tuo fianco, pronti a sostenerti e a gioire con te per ogni tuo successo.

Ti vogliamo un mondo di bene.

Papà, Mamma, Ilenia».