TERMOLI. Un torneo disputato da matricola agguerrita, con riscontri e vittorie, ma alla fine, nonostante l’invocazione della “lealtà sportiva”, a un soffio dalla zona Playin Gold, per la Air Basket Italiangas Termoli sfuma il sogno salvezza diretta.

«Nonostante un campionato disputato quasi senza sbavature da neopromossi, con quattro vittorie consecutive nel finale, tra cui quelle con compagini blasonate come la Adria Bari e dirette concorrenti come la Miwa Benevento, i biancoazzurri vedono sfumare la salvezza diretta anche a causa di una Virtus Molfetta che non molla la presa e tiene il passo dei termolesi, vincendo le ultime due difficilissime partite contro Brindisi e Monopoli (rispettivamente quarta e seconda della classe).

In ogni caso niente è perduto, bisognerà giocare la fase PlayIn Out con la stessa cattiveria agonistica messa in campo per questi 22 match e dimostrare ancora una volta che Termoli è ormai una delle squadre che più merita di restare su palcoscenici come quelli di Serie B Interregionale».

L’arringa della società verso i magnifici tifosi, chiamasi a sostenere ancora il loro quintetto beniamino.