Air basket Italiangas cerca il ‘doppio’ riscatto contro la Promobasket Marigliano

TERMOLI. L’Air Basket si trova ad affrontare una situazione difficile, forse addirittura una sorta di punizione per colpe non proprie, derivanti però da problematiche che avrebbero dovuto essere risolte già in fase di iscrizione al campionato. Non sempre, infatti, viene garantito il regolare svolgimento della stagione, permettendo la partecipazione a squadre che non possiedono i requisiti adeguati per affrontare un torneo importante come la Serie B Interregionale.

Il risultato di questa gestione è la situazione attuale, con la CJ Basket Taranto relegata all’ultimo posto dopo aver disputato la prima fase della stagione, trasformandosi in una facile opportunità di vittoria per tutte le avversarie. Ora, con il ritiro ufficiale della squadra dai giochi e l’assegnazione anticipata di quattro punti alle compagini provenienti dal Girone H, la classifica si è rimescolata a favore delle sei avversarie.

Classifica della Serie B Interregionale dopo la seconda giornata della fase Play-In/Out:

In testa troviamo in solitaria il Castanea Basket con 24 punti, seguito dall’Air Basket Italiangas con 20 punti. A chiudere la zona salvezza diretta ci sono Miwa Benevento e Basket Academy Catanzaro, entrambe a 16 punti.

La situazione si fa ancora più serrata dalla quinta alla decima posizione, con sei squadre racchiuse in soli due punti: Basket Rende, Pallacanestro Antoniana e Canusium Basket sono a 14 punti, mentre Barcellona Basket e Promobasket Marigliano hanno raggiunto Basket Corato, tutte a 12 punti.

Infine, in penultima posizione resta isolata la Mola New Basket con 8 punti. Alle 20:30 di sabato 1° marzo si svolgerà la gara contro la Promo Basket Marigliano al PalaSabetta.

Michele Trombetta