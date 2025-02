Air basket Italiangas Termoli in trasferta a Boscoreale

TERMOLI. Dopo la grande vittoria di domenica al Palasabetta contro il Barcellona Basket 4.0, questo pomeriggio alle 18 i biancoazzurri di coach Marinelli affronteranno la trasferta a Boscoreale, in Campania, contro la Pallacanestro Antoniana. Un’avversaria da non sottovalutare per portare a casa altri due punti importanti.

Si va nel “bosco reale” con la speranza di non fare brutti incontri con cacciatori spietati, ma piuttosto di trovare qualche fata turchina che possa indirizzarci sulla strada del successo. Favole a parte, questo secondo impegno della seconda fase della stagione, i Play-In Out di Serie B Interregionale, vedrà l’Air Basket Italiangas Termoli affrontare una squadra da non sottovalutare. Il fatto che all’esordio di domenica scorsa l’Antoniana abbia perso non deve ingannare: ha ceduto solo nel finale, dando filo da torcere al proprio avversario e, per giunta, in trasferta.

Massima attenzione, dunque, per i ragazzi di coach Marinelli, anche se su questo aspetto non ci sarebbe nemmeno bisogno di insistere: il coach ha già premuto molto su questo tasto con i suoi giocatori. “Per noi – ha detto – non esiste partita facile o abbordabile. Sono tutte finali da giocare con la giusta concentrazione, dal primo minuto del primo quarto fino al 40’ dell’ultimo. Nel basket anche i secondi possono essere determinanti per vincere una partita, se il risultato rimane incerto fino al suono della sirena.

“Dall’alto dei 20 punti in classifica si potrebbe anche pensare di inebriarsi e fare calcoli, immaginando che con 28 punti si possa raggiungere automaticamente la salvezza. Ma è meglio non farsi illusioni: la cosa importante è rimanere concentrati partita dopo partita. I conti si faranno solo alla fine, a cose fatte.

Ora, quindi, testa alla Pallacanestro Antoniana di Boscoreale.

Michele Trombetta