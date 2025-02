Al PalaSabetta cala il sipario sulla regular season

TERMOLI. Superata anche la pratica Benevento con la vittoria infrasettimanale al PalaMiwa, nell’ultima giornata della regular season i biancoazzurri affronteranno la CJ Taranto, domani, domenica 2 febbraio, alle 18, al PalaSabetta.

Ultima giornata che deciderà chi si aggiudicherà i PlayIn Gold e la salvezza diretta tra Termoli e Molfetta, entrambe a pari punti 24 , dopo ben 21 giornate, ma con la VirtusMolfetta che gode di una differenza canestri migliore negli scontri diretti.

Fin qui si è dato davvero tutto, e tutto si darà fino all’ultimo secondo di gioco, ma questa volta non dipenderà solo dal nostro campo. Il risultato della diretta concorrente della Virtus Molfetta, contro Monopoli (speriamo, anzi non lo vogliamo proprio prendere in considerazione un eventuale biscotto tra i contendenti ) potrebbe farci festeggiare con i nostri tifosi al termine di un altro spettacolo al Palasabetta, oppure darci la spinta per affrontare la seconda fase con più cattiveria di quella messa in campo finora e andare ad affrontare altre squadre questa volta campane e addirittura siciliane con situazioni logistiche e strutturali e perché no anche dispendiose in chiavi economiche visto le trasferte isolane. Noi ci crediamo.

Tutti al PalaSabetta.